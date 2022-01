Zij maken zich zorgen over de koopkrachtdaling: 'Ik zit al heel krap'

Bert (60) en Joke van de Steen (62) uit Den Bosch gaan er "sowieso op achteruit", denken zij. Ze komen nu "net rond" maar zijn somber over dit jaar. Wat er aan zit te komen: een nieuw en duurder energiecontract, een duurdere zorgverzekering en een hogere huur. "En mijn salaris stijgt niet mee. We gaan niet vooruit maar achteruit", zegt Bert.

Vrijwel alle Nederlanders gaan er op achteruit. Boodschappen worden duurder en ook de energierekening valt hoger uit. Het Nibud, dat vandaag kwam met de koopkrachtberekeningen , maakt zich vooral zorgen over kwetsbare mensen met een bijstandsuitkering, alleen AOW of een hoge huur.

Koopkracht laat zien hoeveel je met je inkomen gemiddeld aan spullen en diensten kunt kopen. Het Nibud houdt geen rekening met veranderingen in je leven, zoals een nieuwe baan of een scheiding. Maar die veranderingen hebben wel invloed op de koopkracht. Daarom zeggen koopkrachtcijfers van het Nibud weinig over persoonlijke situaties.

Hij werkt in de koffieautomatenbranche en zorgt voor zijn vrouw. Zij kan niet werken omdat ze ziek is. Per maand houd het stel 400 euro over om van te leven. "Maar ik ben wel wat gewend. We zaten vroeger in de schuldsanering, toen was het nog minder", zegt Bert.

Al het geld gaat op aan het hoognodige zoals eten. Bert vindt het daarom een uitdaging om te bedenken waar ze op gaan besparen. "Het enige luxe wat we hebben is een auto, maar die heb ik nodig voor mijn werk. Aanbiedingen bekijken we al. Op een gegeven moment is het klaar met besparen. Maar zolang wij ons zelf kunnen redden, zijn wij blij. Er zijn mensen die het veel erger hebben."

'Alles om mijn huur te betalen'

Lotte Driessen (33) woont in Amsterdam en is hulpverlener bij een alarmcentrale. Ze huurt een appartement in de vrije sector. Verhuizen is voor haar geen optie. "Dit is het enige wat ik kon vinden."

Na het betalen van haar vaste lasten houdt ze 200 euro over om van te leven. Een groot deel van haar inkomen gaat op aan de huur en een dure zorgkostenverzekering in verband met ziekte.

Wekelijks haalt ze een tas gratis eten op bij een voedselinitiatief. "Daar doe ik het van. Verder houd ik een budget-app bij. Ik werk ook naast mijn baan, probeer met klusjes zoals lesgeven mijn inkomen op te krikken. Ik doe eigenlijk alles om mijn huur te kunnen betalen."

"Krankjorum", wordt Lotte ervan. "Door mijn financiële situatie kan ik niet vooruit kijken. Ik kan niet sparen, sta vaak in de min. Ik heb een vast contract, daar houd ik mij aan vast. Maar het zou fijn zijn om niet wakker te liggen van mijn geldzorgen en ook gewoon te leven."

Voor komend jaar verwacht Lotte er weer iets op achteruit te gaan, vanwege de huurverhoging. Haar zorgverzekering werd al duurder: ze betaalt nu dertig euro meer dan in 2021. "Maar een lichtpuntje: mijn energierekening blijft hetzelfde. Ik heb hier heel erg geluk mee. Verder zal ik nog meer moeten koopjesjagen. Naar de goedkoopste supermarkt. En dit jaar zit vakantie er echt niet in."