Om de drie jaar spreekt de Amsterdamse burgemeester tijdens de plechtigheid op de Dam. Halsema deed dat ook in 2019.

Hans Goedkoop is bekend als tv-presentator van het geschiedenisprogramma Andere Tijden, waarvan meer dan 800 afleveringen zijn gemaakt. In 2012 verscheen Goedkoops boek De laatste man waarin hij vertelt over de zoektocht naar de acties en drijfveren van zijn grootvader, KNIL-generaal Van Langen, tijdens de dekolonisatie van Indonesië.