Van der Velden in kleine stapjes naar wereldtop: 'Hoop nu de vruchten te plukken'

Snowboarder Niek van der Velden hoopt over twee weken hoge ogen te gaan gooien bij de Olympische Winterspelen in Peking. Net als vier jaar geleden in Pyeongchang, maar toen waren de Spelen voor de Brabander al afgelopen voor ze waren begonnen. Bij een ongelukkige val tijdens een van de laatste trainingen voor de slopestyle liep de toen 17-jarige Van der Velden een gecompliceerde armbreuk op. Zijn olympische droom viel in duigen. Het drama van Pyeongchang spookt echter niet meer door zijn hoofd. "Die specifieke blessure van vier jaar geleden, nee dat niet", zegt de opgewekte Van der Velden na een kleine denkpauze. "Daar moet je niet mee bezig zijn. Ik moet me focussen: ik ga voor het snowboarden en ik ga gewoon mijn ding doen. En zorgen dat ik focus op het landen, en niet op het vallen."

Voor het eerst op podium In Zuid-Korea gold de jonge snowboarder niet als een van de medaillekandidaten. Maar de afgelopen vier jaar is de Nederlander langzaam naar de internationale top gegroeid. Eerder deze maand stond de nog altijd maar 21-jarige snowboarder voor het eerst op het podium bij een wereldbekerwedstrijd: in het Amerikaanse Mammoth Mountain eindigde hij verrassend als tweede.

Nederlandse snowboarder Van der Velden zet op Mammoth Mountain tweede score neer - NOS

"Ik denk dat het telkens superkleine stapjes zijn geweest, sinds ik ben gestart met snowboarden en in het Nederlandse team terecht ben gekomen", vertelt Van der Velden over zijn progressie. "En nu komt het er ineens uit en kan ik er de vruchten van plukken." De topvorm is er in ieder geval net op tijd, na een jaar vol blessureleed. In maart vorig jaar liep Van der Velden een enkelblessure op die hem het slot van het seizoen kostte, in september stond hij opnieuw twee maanden buitenspel met een knieblessure. Bubbel in een bungalow Het devies met nog twee weken te gaan voor Peking is dus: gezond blijven, zeker nu het coronavirus nog altijd driftig rondwaart. Van der Velden, die al een keer covid heeft gehad en drie keer is gevaccineerd, neemt geen risico's. "Als ik thuis ben, zal ik grotendeels in isolatie gaan. We hebben ergens een bungalow geregeld waar we met een groot deel van het team ingaan, zodat we alle contacten minimaliseren en hopelijk coronavrij naar de Spelen kunnen gaan."

Niek van der Velden in actie tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Laax, waar hij afgelopen weekeinde achtste werd - EPA