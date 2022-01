'Ook vriendin van kidnapper 4-jarig Belgisch jongetje opgepakt'

Ondertussen wordt steeds meer bekend over het verleden van Dave de K.. Hij heeft tot 2018 tien jaar vastgezeten vanwege structurele en heftige mishandeling van een jongetje van 2. Dat was het kind van zijn ex-vriendin, dat aan de verwondingen overleed. "Die had hij zodanig mishandeld dat het ministerie in België hem wilde vervolgen voor marteling", zei correspondent Sander van Hoorn vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

De K. heeft in de gevangenis in Tilburg gezeten, omdat in Belgische gevangenissen op dat moment te weinig plaats was. "Daar werd gevraagd om hem te plaatsen in een psychiatrische inrichting, maar daar was geen plaats voor", zei de Belgische minsiter van Justitie van Quickenborne vanochtend op de Vlaamse nieuwszender Radio 1. "Hij is toen overgebracht naar de gevangenis van Ruislede waar hij geholpen is met zijn drugsverslaving. Dat is goed verlopen, daarom kon hij na zijn straf gewoon vertrekken', aldus Van Quickenborne.

Tijdens zijn veroordeling is er niet over tbs gesproken, omdat dit systeem in België pas in 2012 werd ingevoerd, twee jaar nadat De K. was veroordeeld voor de mishandeling met dood tot gevolg van het tweejarige kind. "Hadden we toen het systeem van terbeschikkingstelling gehad, dan was hij wel opgevolgd", zei Van Quickenborne.