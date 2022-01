Na acht minuten is het avontuur van Japanse huurling bij Utrecht al ten einde

Naoki Maeda komt dit seizoen niet meer in actie voor FC Utrecht. De Japanse huurling raakte tijdens zijn debuut in de eredivisie na acht minuten geblesseerd en moet worden geopereerd.

"Dat betekent dat mijn eerste wedstrijd voor FC Utrecht ook direct mijn laatste is geweest", treurt de 27-jarige aanvaller op het clubkanaal. Maeda werd in de winterstop voor een halfjaar van Nagoya Grampus overgenomen. Hij debuteerde tegen Ajax in de basis, maar moest de strijd staken na een tackle van Lisandro Martínez.

FC Utrecht heeft een optie in het huurcontract laten opnemen om Maeda definitief in te lijven, maar daar lijkt de Japanner zelf dus niet meer op te rekenen. Een breuk in zijn onderbeen moet operatief worden hersteld, waarna een maandenlange revalidatie volgt.

Naoki Maeda raakt geblesseerd na een tackle van Lisandro Martínez: