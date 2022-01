150.000 passagierslijsten Holland-Amerika Lijn online

De laatste reiziger vertrok met een vrachtschip op 29 december 1969 naar New Orleans. Twee jaar later werd de passagiersdienst geheel afgestoten.

Er is onder meer op te zien met welk schip een familielid naar Amerika vertrok en of die in de eerste klas of de tweede klas reisde. Ook is te zien wat er voor de reis betaald is.

De oudste passagierslijst die is ingevoerd dateert uit mei 1900. De SS Maasdam vertrok op die dag vanuit Rotterdam naar New York.

Albert Einstein

Heel veel mensen maakten gebruik van de HAL, onder wie ook veel bekende namen. Albert Einstein vertrok op 2 april 1921 vanuit Rotterdam met de SS Rotterdam naar New York. Zijn naam is vaker op de passagierslijsten te zien. Vanaf 1920 ging Einstein elk jaar sowieso een maand naar Leiden, om daar college te geven.