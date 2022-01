VVD: kabinet moet koopkracht repareren

De VVD in de Tweede Kamer wil dat het kabinet iets gaat doen aan de koopkracht. Uit verschillende berekeningen blijkt dat de meeste mensen erop achteruitgaan. In het debat over de regeringsverklaring zei VVD-fractievoorzitter Hermans dat de regeringspartijen in het coalitieakkoord een "evenwichtig en positief koopkrachtbeeld' hebben afgesproken.

Volgens Hermans komen er nu berekeningen "die niet de cijfers laten zien die wij beogen". Daarom vroeg ze het kabinet met voorstellen te komen om daaraan iets te doen. De VVD-fractievoorzitter wilde niet toezeggen dat de koppeling van de AOW aan het minimumloon in stand moet blijven, zoals een groot deel van de oppositie vroeg.

Hermans zei dat ze zich niet nu al wil vastleggen. Maar als mogelijkheden noemde ze het verder verhogen van de ouderenkorting of de IOAW, een inkomensvoorziening voor ouderen.

Uitgestoken hand

In zijn regeringsverklaring zei Rutte vanochtend dat het kabinet wil samenwerken met alle positieve krachten binnen en buiten Den Haag. Hij verklaarde dat het kabinet wil werken aan een nieuwe politieke cultuur, maar dat niet alleen kan. Hij sprak van een uitgestoken hand, te beginnen naar alle fracties in de Tweede Kamer.

Volgens hem ligt de belangrijkste voorwaarde voor een andere manier van werken in het coalitieakkoord. "Dat is niet dichtgeregeld met gedetailleerde afspraken die met bloed zijn ondertekend. "Het laat ruimte voor politiek en maatschappelijk debat en dus voor invloed daarop".

Verdraagzaamheid

Rutte zei verder dat we moeten blijven werken aan een sociaal verbonden land, waarin mensen omzien naar elkaar. Hij wees erop dat in de coronatijd de spanningen in de samenleving zijn toegenomen.

Volgens Rutte moeten we met elkaar werk maken van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid, meer luisteren en minder snel oordelen. Hij zei dat we ons moeten verzetten tegen pogingen om maatschappelijke spanningen verder aan te wakkeren en dat we ons moeten uitspreken tegen pogingen om "harde wetenschappelijke kennis af te doen als ook maar een mening".