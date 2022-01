Villa met Caravaggio-plafond vandaag geveild: vraagprijs 471 miljoen euro

In Rome is vandaag de ontknoping van een vastgoed-deal die kunstminnend Italië al maanden bezighoudt: de veiling van Villa Aurora, een enorme stadsvilla met landgoed, midden in Rome. Vierhonderd jaar lang was de villa in het bezit van de hoog-adellijke Ludovisi-familie. Maar door een erfeniskwestie staat hij nu te koop. Vraagprijs: 471 miljoen euro.

De koper verwerft niet alleen het huis met het landgoed, maar ook de plafondschildering die Caravaggio er rond 1597 maakte. Dit unieke kunstwerk, de enige plafondschildering van de beroemde Italiaanse schilder, heeft op zichzelf al een geschatte waarde van 300 miljoen euro.

De veiling van de villa in Rome leidt al enige tijd tot de nodige ophef in Italië. Politici, academici en bezorgde burgers willen dat de regering de verkoop blokkeert - of de villa zelf koopt. Een petitie die de overheid vraagt het pand te kopen werd 38.000 keer ondertekend. De minister van Cultuur heeft dat verzoek inmiddels bij de premier neergelegd.

Het pand van bijna 3000 vierkante meter is sinds de vroege zeventiende eeuw in bezit van de Ludovisi-familie. Naast het werk van Caravaggio staat het pand vol standbeelden en andere werken.

Bijzondere villa

"Het bijzondere aan deze villa is dat je de kunstwerken kunt zien op de plekken waarvoor ze gemaakt zijn", zegt Matthijs Jonker, hoofd kunstgeschiedenis van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome in het NOS Radio 1 Journaal. Hij woont tegenover de villa en is er ook binnen geweest.

"Wat je op de plafondschildering van Caravaggio ziet is een voorstelling uit de mythologie, drie goden: Neptunus, Pluto en Jupiter, die extreem verkort zijn weergegeven." Lichaamsdelen zijn kleiner gemaakt, waardoor er veel diepte in het werk zit. "Hier staan de drie goden alsof ze op een glazen plafond staan en de toeschouwer kijkt naar ze op. Wat je dan ziet zijn de voetzolen. De goden zijn deels naakt, dus je kijkt ook naar het geslacht van Pluto."