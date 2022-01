Huren in vrije sector rijzen weer de pan uit

Na een coronadip zijn de huurprijzen gestegen naar het hoogste niveau sinds de metingen begonnen in 2010. Vooral 'kale huurwoningen' werden flink duurder. Per vierkante meter betaalden nieuwe huurders daar maandelijks gemiddeld 14,42 euro voor, ruim 20 procent meer dan eind vorig jaar.

De huurprijzen van vrijesectorwoningen stijgen weer in rap tempo. In de laatste drie maanden van vorig jaar betaalden nieuwe huurders gemiddeld 5,3 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van woningwebsite Pararius.

"De stijging is niet verrassend", zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. "De vraag is ontzettend hoog, en het aanbod laag. Dan stijgen de prijzen."

De vraag naar huurwoningen wordt onder meer aangewakkerd door de stijgende huizenprijzen. "Veel kopers vallen tussen wal en schip door de stijgende koopprijzen", zegt De Groot. "Ze verdienen te veel voor sociale huur, maar te weinig om te kunnen kopen."

Daarnaast komt een deel van de mensen die recht hebben op een sociale huurwoning in de vrije huursector terecht vanwege de lange wachttijden in de sociale huursector. "De vrije sector is te klein om dat op te vangen", zegt De Groot. "En dus stijgen daar de prijzen."

Tilburg en Nijmegen werden goedkoper

De huren in alle provincies werden hoger. Toch zijn er gemeenten waar de prijzen niet stegen. In Nijmegen betaalden huurders zo'n 0,7 procent minder dan een jaar eerder. Nieuwe huurders in Tilburg waren zelfs 4,4 procent goedkoper uit.

Steden als Amstelveen (+8,4 procent) en Eindhoven (+11,7 procent) zagen de prijzen juist flink stijgen. Volgens Pararius komt dat onder meer omdat deze steden veel expats trekken. De expatgroep zorgde in de tweede helft van vorig jaar weer voor veel extra vraag.

De coronarestricties leidden in 2020 en begin 2021 voor het eerst in jaren tot dalende huurprijzen in de vrije sector. Expats bleven toen weg en de toeristenverhuur viel stil. Het gevolg: meer leegstaande woningen en dus lagere prijzen. Maar met de versoepelingen in de tweede helft van vorig jaar, kwamen ook de expats en toeristen weer terug.

Pararius-directeur De Groot verwacht dat de huidige lockdown wellicht weer tot dalende huurprijzen kan leiden.