Debat over regeerakkoord: debuut Rutte IV in arena Tweede Kamer

In de Tweede Kamer begint rond 10.45 uur het debat over de regeringsverklaring. Premier Rutte zal dan formeel de nieuwe bewindspersonen aan de Kamer voorstellen en de plannen van het nieuwe kabinet uit de doeken doen.

Het vertrouwen van de burger in de politiek terugwinnen, en dan vooral in zijn nieuwe kabinet, zal een belangrijk thema voor het kabinet zijn. Alleen de kiezers die afgelopen maart op de VVD stemden, zien het in meerderheid zitten in Rutte IV. Bij alle andere partijen is de groep die weinig tot geen vertrouwen heeft het grootst, bleek uit onderzoek in opdracht van de NOS. Na het afleggen van de regeringsverklaring door Rutte komen alle fracties aan het woord met vragen over en kritiek op het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. AOW en jeugdzorg De afgelopen weken hebben de oppositiepartijen al laten merken waar zij hun pijlen op gaan richten. Vaste thema's zijn inkomensongelijkheid, vermogensongelijkheid (huizenbezit en aandelen), koopkracht en belastingen. En ook het beloofde 'nieuwe elan', de afwikkeling van de toeslagenaffaire en de gaswinning en aardbevingsschade in Groningen zijn voor veel partijen een test voor de slagvaardigheid van de nieuwe bewindspersonen. Fractievoorzitters Klaver (GroenLinks), Ploumen (PvdA) en Eerdmans (JA21) over wat zij verkeerde keuzes vinden:

Klaver (GL), Ploumen en Eerdmans blikken vooruit - NOS

Verschillende partijen zoals PvdA en JA21 hebben al laten weten niet in te stemmen met de ontkoppeling van de AOW met het minimumloon dat verhoogd gaat worden. Zij worden daarin gesteund door een brede coalitie van vakbonden, ouderenorganisaties en armoedebestrijders. GroenLinks, PvdA en JA21 willen een blok vormen tegen de bezuiniging op de jeugdzorg. De PVV is tegen de bezuiniging op de verpleeghuiszorg en de SGP zal Rutte aanvallen op het gebrek aan financiële degelijkheid. Overheidsfinanciën Voor dat laatste waarschuwden ook al het Centraal Planbureau (CPB), de Algemene Rekenkamer en de Raad van State. Het CPB zegt dat de kabinetsplannen leiden tot een verslechtering van de overheidsfinanciën en dat zij de financiële lasten voor toekomstige generaties vergroten. De Raad van State en de Algemene Rekenkamer waarschuwen dat het kabinet duidelijker moet vastleggen wat de miljardeninvesteringen aan resultaat moeten opleveren en bij de grote uitgaven uitdrukkelijk de Tweede Kamer te betrekken.

Politiek- en economieverslaggever Emma Jackson: "Er ligt een heel ambitieus plan klaar, waarbij er tientallen extra miljarden worden uitgetrokken, onder andere via speciale fondsen voor de klimaat- en stikstofaanpak. Opvallend is dat de Algemene Rekenkamer en de Raad van State al hebben gezegd dat het belangrijk is dat er vooraf duidelijke doelen en voorwaarden komen voor de besteding van al dat geld. Dat is volgens hen heel belangrijk omdat de Kamer anders niet goed kan controleren hoe het geld wordt uitgegeven. Want het gaat uiteindelijk wel om geld van de overheid en dus van burgers. Daarnaast zal het in de Kamer gaan over wie er betaalt en wie er meeprofiteert. Beslissingen over extra belastingen voor grote vervuilers bijvoorbeeld zijn nog grotendeels vooruitgeschoven in dit akkoord. En de paar aangekondigde bezuinigingen zijn wel meteen controversieel, zoals de bezuiniging op de jeugdzorg."

Normaal gesproken zijn alle nieuwe bewindspersonen bij het debat aanwezig. Maar deze keer hebben twee staatssecretarissen ook andere werkzaamheden. Van Rij van Fiscaliteit vertegenwoordigt Nederland op de tweede dag van de Ecofin, de bijeenkomst in Brussel van de ministers van Financiën van de 19 eurolanden. Daardoor kan minister Kaag van Financiën, die inmiddels weer uit quarantaine is, bij het debat zijn. Staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media is in de Eerste Kamer voor het debat over de gezamenlijke aankoop van het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn door de staat, Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum. Beëdiging De dag in de Tweede Kamer begint om 10.15 uur met de beëdiging van Kamerleden die de zetel innemen van nieuw benoemde ministers en staatssecretarissen. Vandaag is het eerste deel van het debat. Morgen gaat het verder met de antwoorden van premier Rutte op alle vragen van vandaag.