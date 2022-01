Vulkaan Tonga veroorzaakt olievlek bij kust Peru

In Noord- en Centraal-Peru kwamen in kustgebieden meerdere woningen en bedrijven blank te staan:

Door de hoge golven kwamen dit weekend twee mensen om het leven in Peru. De lichamen zijn door agenten gevonden op een strand even ten zuiden van de hoofdstad Lima. De golven waren daar abnormaal hoog, zei de politie.

Volgens de minister voor Milieu is een gebied van ruim twee kilometer langs de Peruaanse kustlijn vervuild, net als twee stranden. De hulpdiensten zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en hebben schoonmakers ingezet om de olie op te ruimen. Het is onduidelijk hoeveel olie er uit het schip is gelekt.

Tsunami Tonga richt schade aan in Peru, Japan en VS: 'Het water kwam tot aan mijn knieën' - NOS

Intussen is op Tonga nog steeds weinig duidelijk over de gevolgen van de vulkaanuitbarsting en de daardoor ontstane tsunami. Op het vliegveld van Tonga ligt een dikke laag as, waardoor de levering van hulppakketten, met daarin water en andere spullen, zeker een dag vertraagd is. De as heeft de luchtkwaliteit verslechterd en de kwaliteit van het drinkwater aangetast.

Communiceren met Tonga is vrijwel onmogelijk omdat de enige onderzeese glasvezelkabel naar de eilandengroep beschadigd is. Het kan volgens de beheerder een tot drie weken duren voor de kabel weer hersteld is. Australië en Nieuw-Zeeland hebben gisteren vliegtuigen gestuurd om te bekijken hoe de situatie daar nu is.

Volgens de Nieuw-Zeelandse autoriteiten zijn er twee doden gevallen, onder wie een Britse vrouw. Verder is er veel schade aan huizen rond het kustgebied en aan vakantieresorts.

