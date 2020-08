Zeilfamilie Heiner: 'zoon van Roy' moet ooit 'vader van Nicholas' worden

Neem twee sterke karakters, twee echte schippers die gedrevenheid, eigenwijsheid en koppigheid als opvallendste eigenschappen hebben: wat krijg je dan? De zeilfamilie Heiner: vader Roy, die in 1996 olympisch brons pakte in de Finn-klasse, en zoon Nicholas, wereldkampioen in de Laser-klasse.

Toen besloten werd de Olympische Spelen van Tokio vanwege de coronacrisis een jaar te verschuiven, besloot Nicholas om toch de expertise van zijn vader te gebruiken in aanloop naar 2021. "Bij mij is de knop omgegaan, ik heb hem echt nodig om goud te winnen."

"Als je jong bent, denk je alles beter te weten en heb je geen zin om te luisteren naar je vader", aldus Nicholas, die de laatste jaren uitkomt in de Finn-klasse, net als zijn vader deed. "We zijn gewoon allebei eigenwijs."

Roy Heiner (59 jaar) deed vier keer mee aan de Olympische Spelen (1988 tot 2000) met een bronzen medaille in 1996 als hoogtepunt. In 1997/1998 voer hij als schipper de Whitbread Round the World Race, de voorloper van de Volvo Ocean Race. Aan die grootste zeilrace ter wereld deed hij ook mee in 2000/2001.

Nicholas Heiner (31 jaar) werd in 2014 wereldkampioen in de Laser-klasse. Drie jaar later maakte hij de overstap naar de Finn-klasse, waarin hij in 2017 brons won op de WK en in 2019 WK-zilver veroverde. Na de Olympische Spelen wil Nicholas de Volvo Ocean Race varen.