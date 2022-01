Van de Zandschulp zonder problemen naar tweede ronde Australian Open

"Ik had wat moeite om erin te komen, maar dat komt ook omdat hij constant voluit gaat en de punten kort probeert te houden", aldus Van de Zandschulp over zijn start in Melbourne. "Nadat ik de eerste set had gewonnen, liep ik er na één moeilijke servicegame redelijk vlotjes doorheen. Hij hielp me daar ook wel bij."

Struff maakte liefst 39 onnodige fouten, de Veenendaler dertig.

Van de Zandschulp maakte in september nog furore op de US Open. De hoogstgeplaatste Nederlandse tennisser wist in New York de kwartfinale te halen, maar daarin moest hij in vier sets zijn meerdere erkennen in de Rus Daniil Medvedev, die uiteindelijk het toernooi won.

Eerder al succes Griekspoor

Gisteren bereikte Tallon Griekspoor al de tweede ronde in Melbourne. Hij versloeg de Italiaan Fabio Fognini in drie sets. Griekspoor treft in de tweede ronde de als 19de geplaatste Spanjaard Pablo Carreno-Busta.