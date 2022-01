Botic van de Zandschulp zonder problemen naar tweede ronde Australian Open

Botic van de Zandschulp is zonder veel problemen door naar de tweede ronde van de Australian Open. Hij versloeg de Duitser Jan-Lennard Struff in drie sets: 6-4, 6-3, 6-2. Struff staat 52ste op de wereldranglijst, vijf plekken hoger dan Van de Zandschulp.

Het is nu al de beste prestatie van Van de Zandschulp op het Australische grandslamtoernooi. Vorig jaar deed hij voor het eerst mee, maar toen werd hij al in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Zandschulp speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van het Franse duel tussen Ugo Hubert en Richard Gasquet.

Van de Zandschulp maakte in september nog furore op de US Open. De hoogstgeplaatste Nederlandse tennisser wist in New York de kwartfinale te halen, maar daarin moest hij in vier sets zijn meerdere erkennen in de Rus Daniil Medvedev, die uiteindelijk het toernooi won.

Gisteren bereikte Tallon Griekspoor al de tweede ronde in Melbourne. Hij versloeg de Italiaan Fabio Fognini in drie sets. Griekspoor treft in de tweede ronde de als 19de geplaatste Spanjaard Pablo Carreno-Busta.