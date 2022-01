Jamaica voor eerst sinds 1998 met viermansbob op Winterspelen

De viermansbob zal hoogstwaarschijnlijk onder leiding staan van stuurman Shanwayne Stephens. De Jamaicaanse bobsleebond moet de rest van het team nog bekendmaken, maar de kans is groot dat Stephens vaste duwers Rolando Reid, Ashley Watson en Matthew Wekpe meegaan.

De complete Jamaicaanse bobsleeploeg is daarmee groter dan ooit, want ook een tweemansbob bij de mannen en de vrouwelijke monobobber Jazmine Fenlator-Victorian reizen af naar China.

Cool Runnings

Denk je aan Jamaicaanse bobsleeërs, dan denk je aan de geelgroene viermansbob die zichzelf onsterfelijk maakte op de Winterspelen van 1988 in Calgary.

In 1993 werd dat team vereeuwigd in de Disney-film Cool Runnings. Chris Stokes, een van de leden van dat team, is sinds 1995 voorzitter van de Jamaicaanse bobsleebond.