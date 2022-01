Olympische droom Nederlandse viermansbob nog niet voorbij

Bobsleeër Ivo de Bruin kan weer dromen van Peking. De Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) draagt De Bruin en zijn teamgenoten in de viermansbob voor bij het NOC*NSF voor een plek in de olympische ploeg.

Zondag had De Bruin in Sankt Moritz een kans zich met de viermansbob op eigen kracht te plaatsen voor de Winterspelen. Een plek bij de beste acht was daarvoor de eis van NOC*NSF. Met plek zeventien bleven de bobbers daar ver van weg.

Dat de olympische bobbaan van Beijing nu toch weer gloort, komt doordat de bobsleeërs dit seizoen wel al aan de internationale eisen voldeden voor plaatsing voor de Spelen. Reden voor de BSBN te denken dat de viermansbob door NOC*NSF best eens aangewezen zou kunnen worden voor een olympisch ticket.

Voorbereiding verstoord door corona

"Het verschil met de gewenste top 8-plaats is enkele keren heel klein geweest en de bobsleeërs hebben in de afgelopen jaren niet de optimale omstandigheden gehad", zegt Vincent Kortbeek, technisch directeur van de BSBN.

Zo ontbraken bij meerdere wedstrijden sterke krachten Janko Franjic en Stephan in 't Veld. Ook kon team-De Bruin de afgelopen seizoenen maar op een beperkt aantal banen trainen. "Vanwege de coronapandemie zijn er geen wedstrijden geweest in Noord-Amerika, terwijl De Bruin daar veel meer ervaring heeft", zegt Kortbeek.

Of NOC*NSF dat genoeg vindt, is afwachten. "Er is een kans", zegt Kortbeek, "NOC*NSF riep niet direct nee."

De bobsleebond verwacht dinsdag een beslissing van de sportkoepel.