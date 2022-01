Late treffer Spezia houdt Milan van koppositie, Lozano bezorgt Napoli zege

Een thuiszege op het bescheiden Spezia had AC Milan de koppositie in de Serie A bezorgd, maar het liep even anders in Stadio Giuseppe Meazza. Dankzij een doelpunt diep in de blessuretijd gingen de drie punten juist naar de nummer zestien van de ranglijst, waar doelman Jeroen Zoet niet van de bank kwam.

Milan blijft door de 2-1 nederlaag op twee punten van stadgenoot Internazionale staan. De koploper en titelverdediger heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld.

Kort nadat Theo Hernandez een strafschop gemist, wees Rafael Leão de thuisploeg alsnog de weg richting eerste plaats. Na een prachtige dieptepass van Rade Krunic rondde hij beheerst met een boogbal af.