De nieuwe wapenwedloop: wat is een hypersonische raket?

Noord-Korea beweert te beschikken over hypersonische raketten. Zoals altijd als het om Noord-Korea gaat is het lastig om die bewering te checken, maar toch gaan bij analisten alarmbellen af. Dat komt door dat ene woord: hypersonisch.

Op dit moment is er een wapenwedloop gaande over dit type raketten. Meerdere landen hebben hypersonische raketten ontwikkeld, "maar nog niemand heeft er een goed antwoord op", zegt Patrick Bolder van het The Hague Centre for Strategic Studies. "De huidige afweersystemen zijn er niet op voorbereid."

Snelheid is alles

Kort gezegd is een hypersonische raket elke raket die sneller gaat dan mach 5: vijf keer de snelheid van het geluid. De 'traditionele' ballistische raket, die in een grote boog wordt afgevuurd, kan deze snelheden ook al halen. Het verschil is dat de hypersonische raketten hiervoor de atmosfeer maar kort, of zelfs helemaal niet hoeven te verlaten.

"Dat maakt dit wapen heel interessant", zegt veiligheidsonderzoeker Danny Pronk van Instituut Clingendael. "Binnen de atmosfeer kunnen de raketten manoeuvreren en dan worden ze onvoorspelbaar. Dat maakt het lastig om je ertegen te verdedigen."