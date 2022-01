Mogelijk bijna 100.000 fans bij vrouwelijke El Clásico in Champions League

De confrontatie tussen FC Barcelona en Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League voor vrouwen gaat wellicht met een recordaantal toeschouwers worden gespeeld.

Er zijn voor het duel in Camp Nou 85.000 kaarten van de hand gedaan. Dit aantal is exclusief de gereserveerde tickets. Met alle kaarten bij elkaar opgeteld is er een theoretische kans dat er 99.354 fans aanwezig zullen. Dat zou in het voetbal een record voor een vrouwenwedstrijd betekenen.

Het huidige record staat op naam van de WK-finale uit 1999 tussen de Verenigde Staten en China in Los Angeles. Toen waren 90.185 toeschouwers getuige van de wereldtitel van de VS, die na strafschoppen won.

De wedstrijd tussen FC Barcelona, de club van Oranje-international Lieke Martens, en Real Madrid wordt op 30 maart gespeeld.