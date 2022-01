Strijd om kieswetten VS verhardt: 'Laatste kans om democratie te redden'

Strijd om nieuwe kieswet in de VS: 'dit is racisme' - NOS

Democraten proberen nu al die veranderingen te stoppen met twee nieuwe kieswetten die de toegang tot de stembus op federaal niveau moeten verankeren. Zodat dus niet meer iedere staat op eigen houtje de regels van de verkiezingen mag bepalen. Dit soort fundamentele rechten weghalen bij staten ligt gevoelig in Amerika, de Republikeinen verzetten zich ertegen.

In de voorgestelde kieswetten willen de Democraten de onafhankelijkheid van kiescommissies beschermen, lokale regels die discriminatie in de hand werken verbieden en het herindelen van kiesdistricten tegengaan. Ook moeten kiezers in de toekomst automatisch geregistreerd zijn om te stemmen en kan overal 15 dagen lang gestemd worden.

De Republikeinen in het Huis en de Senaat zijn unaniem tegen. Zij zeggen dat ze veel te veel ruimte laten voor fraude en onregelmatigheden. Volgens de Republikeinen maken de Democraten zich in werkelijkheid helemaal geen zorgen over de veiligheid van de stembusgang, zolang ze maar een manier vinden om te winnen.

Nucleaire route

De Democraten hebben dus een meerderheid in het Congres en zouden de nieuwe wetten er dus gewoon door moeten krijgen. Maar ze lopen aan tegen een veelgebruikte truc in de Senaat, waarbij een wet niet kan worden aangenomen zolang één senator nog aan het woord is; de filibuster. Die senator is alleen te stoppen wanneer een wetsvoorstel 60 procent van de stemmen heeft.

Onder Democraten is nu de roep ontstaan om dan maar die filibuster af te schaffen. Een drastische stap die ook wel 'nucleaire route' wordt genoemd, omdat de filibuster wordt gezien als een traditie die de twee partijen dwingt tot compromissen sluiten. Toch sprak zelfs president Biden zich vorige week voor het eerst uit voor afschaffing, om de kieswetten erdoor te krijgen.

Zelfs dat mag niet baten: twee Democratische senatoren blijven tegen afschaffing van de filibuster en blokkeren daarmee de route naar de nieuwe kieswetten. Dit gevecht over de filibuster zal de komende dagen tot veel frustratie en woede leiden. Van Democraten die in hun ogen een laatste kans om de democratie te redden zien stranden op verzet uit eigen gelederen.