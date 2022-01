Oranje gaat EK zaalvoetbal in zonder besmette Ceyar en geblesseerde Darri

Bubbel of niet, ook de Nederlandse zaalvoetbalploeg die woensdag aan het EK in eigen land begint, is niet aan het coronavirus ontkomen. Tevfik Ceyar heeft een besmetting opgelopen en zal in ieder geval het openingsduel in Amsterdam tegen Oekraïne aan zich voorbij moeten laten gaan.

"We zitten in een bubbel", vertelt Yoshua St. Juste. "Maar die is kennelijk niet volledig schoon binnengekomen. Onderling houden we goed afstand, ook op trainingen. We zijn er enorm mee bezig. Maar ja, je ziet het niet, dus je weet het ook niet."