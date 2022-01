Netbeheerder: 'Stroomnet te vol, stop met gunstige regeling zonnepanelen'

Stop sneller met het stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen. Die oproep doet netbeheerder Liander. Het bedrijf, dat actief is in grote delen van het land, kan de toevloed van zonnestroom nauwelijks meer aan. Liander ziet een alternatieve subsidie als oplossing.

Afgelopen jaar sloot Liander omgerekend zo'n 1700 voetbalvelden vol nieuwe zonnepanelen aan op de netwerken in Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland. Ongeveer 20 procent van de huishoudens en ondernemers in deze gebieden heeft nu zonnepanelen.

"Op zonnige dagen pompen al die panelen stroom door de dunne kabeltjes in woonwijken", zegt een woordvoerder van Liander. "Daar is het net helemaal niet op ontworpen. Het past niet."

Om te voorkomen dat kabels doorbranden en apparatuur in huis kapotgaat, schakelen beveiligingsmechanismes daarom steeds vaker zonnepanelen uit. Vooral in oude stadswijken en in poldergebieden spelen deze problemen.