Wiegman grijpt naast derde titel voor beste coach in vrouwenvoetbal

De oud-bondscoach van Oranje en huidig bondscoach van de Engelse vrouwen won de prijs al in 2017 en 2020.

Sarina Wiegman is niet verkozen tot beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal. In Zürich werd ze bij de jaarlijkse FIFA-uitreiking verslagen door Chelsea-coach Emma Hayes. Ook Barcelona-trainer Lluís Cortés was genomineerd.

Het jaar 2021 stond voor Wiegman in het teken van de Olympische Spelen - toen ze nog bondscoach was van het Nederlands elftal - en haar vertrek na de Spelen bij Oranje. Op de Spelen strandde ze na strafschoppen met Oranje in de kwartfinale tegen de Verenigde Staten.

Dat was haar laatste wedstrijd als bondscoach van de Oranjevrouwen. Wiegman ging aan de slag als bondscoach van de Engelse vrouwen. Hoogtepunt aan het roer van Engeland was de 20-0 overwinning op Letland, de grootste zege ooit in de WK-kwalificatie bij de vrouwen.