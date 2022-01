Onderzoeksteam: plekken gevonden waar Tanja Groen mogelijk begraven ligt

De Haarlemse rechtspsycholoog Peter van Koppen zegt dat hij op de Strabrechtse Heide bij Geldrop drie plekken heeft ontdekt waar Tanja Groen mogelijk begraven ligt. Hij heeft de politie op de hoogte gesteld en dringt aan op nieuwe graafacties, schrijft De Telegraaf. In juni vorig jaar werd in het natuurgebied ook al naar de resten van Groen gezocht, maar dat leverde niets op. Van Koppen leidt een onderzoeksteam dat ervan uitgaat dat de sinds 1993 vermiste studente slachtoffer werd van Willem S. Die Geldropse moordenaar, die inmiddels is overleden, zou in de jaren 90 aan een medegevangene hebben opgebiecht dat hij Groen in foetushouding in het natuurgebied had begraven.

De 18-jarige Tanja Groen verdween in de nacht van 31 augustus 1993. Ze fietste naar huis van een feestje van haar Maastrichtse studentenvereniging Circumflex, maar haalde haar studentenkamer in het dorp Gronsveld niet. Er zijn meerdere zoekacties naar haar geweest, maar nog altijd is ze spoorloos.