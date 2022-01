Verdachte vermissing 4-jarige eerder veroordeeld, jongen nog spoorloos

In het Utrechtse dorp Meerkerk is een man opgepakt in verband met de vermissing van een Belgische jongen van 4 jaar. Het gaat om een 34-jarige Belg die eerder jaren in de cel zat voor een fatale mishandeling, melden Belgische media.

Dave De K. mishandelde in 2008 het 2-jarige zoontje van zijn toenmalige vriendin. Het kind overleed later in het ziekenhuis. De K. werd veroordeeld tot tien jaar cel.

De jongen die nu wordt vermist is de 4-jarige Dean. Het kind is woensdag voor het laatst gezien in Sint-Niklaas, niet ver van Antwerpen. De jongen was toen in aanwezigheid van de man die vanmiddag is aangehouden in Meerkerk.

De 34-jarige De K. werd volgens de politie opgepakt na een melding over een verdachte situatie. Details daarover zijn niet bekend. De auto van de man werd gevonden bij een bedrijf in Gorinchem, dat een aantal kilometer ten zuiden van Meerkerk ligt.

Amber Alert

Omdat uit een verhoor van De K. niet duidelijk werd waar het jongetje is, verstuurde de politie aan het begin van de avond een Amber Alert. Zo'n bericht wordt uitgegeven als een vermist kind in levensgevaar is.

Eerder op de dag had de politie in het zuiden van Nederland op meerdere plekken uitgekeken naar de auto waar de twee in zouden rijden.