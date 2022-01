Deelname Djokovic aan Roland Garros wankelt door invoering Franse 2G-regel

Novak Djokovic moet vrezen voor zijn deelname aan de tweede grandslam van het jaar. Dat komt doordat professionele sport beoefenen of bezoeken in Frankrijk lastig wordt voor ongevaccineerden. Het Franse parlement heeft een wet goedgekeurd waarmee een 2G-regel in werking treedt.

Alleen met een vaccinatiebewijs of bewijs van een recente besmetting met het coronavirus krijgen mensen nog toegang tot onder meer sportstadions en andere openbare plekken. Dat betekent dat professionele atleten zonder vaccin (of herstelbewijs) niet mee kunnen doen aan wedstrijden.

Zodra de wet in werking treedt zal de zogenoemde 2G-regel gaan gelden "voor alle toeschouwers en beoefenaars, Franse of buitenlandse professionals", twitterde de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu.

'Djoko' op Roland Garros?

Wat voor gevolgen de invoering van de wet heeft voor de organisatie van grote Franse sportevenementen zoals Parijs-Nice, Parijs-Roubaix, de Tour de France en Roland Garros, is nog niet helemaal duidelijk.

De 2G-regel brengt wel Djokovic' deelname aan Roland Garros, het Franse grandslamtoernooi in mei en juni, aan het wankelen. Djokovic is niet gevaccineerd. Dat kostte hem ook deelname aan de Australian Open, en daarmee een kans op het winnen van zijn 21ste grandslam.

Vooralsnog lijkt de 2G-regel de Franse voetbalcompetitie Ligue 1 niet te zullen ontregelen. Vincent Gouttebarge, hoofd medische zaken van Fifpro en betrokken bij een VVCS-onderzoek naar de vaccinatiegraad onder Nederlandse voetballers, zei eerder tegen de NOS: "Ik heb ook data van Frankrijk, daar is de vaccinatiegraad bijna 100 procent."