Van der Poel haalt gram met winst NK: 'Jumbo-mannen vrij irritant'

Jumbo-Visma-renner Timo Roosen, die derde werd, nam zijn pet af voor het optreden van Van der Poel. 'We hebben alles gedaan om bij Mathieu te blijven, niks te doen in zijn wiel en in overtal te komen, maar er was niks aan te doen. De beste komt bovendrijven."

Het parkoers bestond uit 25 rondjes, waarin telkens de VAM-berg beklommen moest worden. Van der Poel wilde - net als veel andere renners - koste wat kost telkens vooraan zitten. "Het leek wel een juniorenkoers, er was geen moment rust."

'Koersen nodig om op niveau te komen'

Van der Poel won tot aan de NK geen wedstrijd. Hij werd tiende in de Ronde van Lombardije, dertiende in Milaan-Sanremo en vijftiende in Strade Bianche. Volgende week woensdag hoopt hij Europees kampioen te worden in het Franse Plouay.

Nadert hij nu zijn topvorm? "Laten we het hopen. In Italië was ik net niet goed genoeg, zo eerlijk moet je zijn. Misschien had ik die koersen wel nodig om op dit niveau te komen."