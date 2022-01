Verliest Apple de controle over apps op de iPhone?

De App Store is al jaren de enige manier waarop ontwikkelaars van apps iPhone- en iPad-eigenaren kunnen bereiken. In deze 'app-economie' gaan jaarlijks miljarden euro's om. De vraag is alleen hoelang dat zo blijft: als het aan de Europese Commissie ligt wordt Apple gedwongen tot grote veranderingen.

Die aanpassingen komen voort uit een nieuwe techwet, de Digital Markets Act (Wet inzake digitale markten). In Brussel is men begonnen aan de laatste fase van de onderhandelingen hierover, die nog enkele maanden kan gaan duren. De regels raken weliswaar veel techbedrijven, maar de gevolgen voor de App Store springen eruit.

Het model van de App Store ligt al langer onder vuur - denk aan de rechtszaak van Fortnite-maker Epic en een klacht van Spotify in de Europese Unie (die heeft geleid tot een officieel onderzoek). Samengevat komt de kritiek hierop neer: Apple heeft te veel macht via de App Store, omdat die de enige manier is om apps aan te bieden aan de honderden miljoenen iPhone- en iPad-eigenaren. Dat moet veranderen, is de boodschap.

Twee grote veranderingen

De wetgeving betekent twee grote veranderingen. Allereerst willen de EU-lidstaten dat appmakers straks niet Apples eigen App Store-kassa nodig hebben om af te rekenen. Daarmee zou de afdracht van 15 of 30 procent aan het bedrijf uit Californië worden vervallen; de verwachting is wel dat Apple dan op andere manieren kosten in rekening gaat brengen voor ontwikkelaars.

Hoeveel omzet de App Store oplevert, is niet bekend. Het is wel duidelijk dat het een belangrijk onderdeel is van de omzet uit de categorie Diensten, waarvan Apple wel cijfers publiceert: