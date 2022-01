Vijlbrief: gedoe rond subsidieaanvraag Groningen beschamend

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) noemt de gang van zaken vorige week rond de subsidieaanvraag van inwoners van Groningen "een beschamende vertoning". "Daarom hebben we er extra geld bij gedaan", zei hij in het provinciehuis in Groningen, op de eerste dag van zijn werkbezoek.

Inwoners van het aardbevingsgebied konden vorige week maandag een subsidie van 10.000 euro aanvragen voor verbetering van hun woning, maar dat liep uit op een janboel. Mensen stonden urenlang in de rij en ook online was er nauwelijks doorheen te komen.

Daarnaast bleek het subsidiebedrag van 220 miljoen euro bij lange na niet voldoende, waardoor veel huishoudens achter het net visten. Het kabinet maakte daarom een paar dagen later bekend dat het bedrag wordt verhoogd tot 250 miljoen euro.

Nieuw dieptepunt

"Ik voelde me beschaamd over de overheid, zo hoort dat niet", aldus Vijlbrief. "Zo moet het niet meer en zo zal het ook in de volgende ronde niet gaan." Vorige week schreef de staatssecretaris al in een Kamerbrief dat hij de gang van zaken betreurt.

De stemming onder de Groningers daalde begin deze maand al naar een nieuw dieptepunt. Het vorige, demissionaire kabinet maakte op de valreep bekend dat er dit jaar mogelijk meer gas uit het Groningenveld moet worden gehaald dan gepland. Volgens het ministerie van Economische Zaken is dat nodig om verplichtingen aan Duitsland na te komen.

Geen woorden maar daden

Vijlbrief gaat kijken of er iets aan het voornemen kan worden veranderd. Hij wil onder meer in gesprek met zijn Duitse ambtgenoot. "Ik beloof niks, maar ik ga er wel mijn best voor doen. Ik ben een man van daden, niet van woorden."

Het voornemen voor extra gaswinning en het gedoe rond de subsidieregeling waren zaterdag voor veel Groningers reden om de straat op te gaan.

Duizenden mensen protesteerden met fakkels in het centrum van de provinciehoofdstad, om meer respect te eisen van politiek Den Haag: