Ook The Voice Kids en The Voice Senior voor onbepaalde tijd stopgezet

Ook de RTL-programma's The Voice Kids en The Voice Senior worden voorlopig stopgezet. Dat heeft RTL bekendgemaakt. De zender heeft dat besloten naar aanleiding van de misstanden rond The Voice of Holland. "Alle merken rond The Voice zijn opgeschort tot er meer duidelijkheid is", zegt een woordvoerder van RTL tegen persbureau ANP.

Afgelopen weekend maakte RTL bekend dat de talentenjacht voorlopig van de televisie verdwijnt, vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van meerdere makers. Die beschuldigingen kwamen aan het licht door onderzoek van BOOS, een BNNVARA-programma op YouTube.

The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen bekende daarop "contact van seksuele aard" te hebben gehad met vrouwen die bij het programma betrokken waren. Ook coach Ali B is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag; tegen hem is aangifte gedaan. Hij ontkent de aantijgingen.

Zero tolerance

Producent ITV roept iedereen op die slachtoffer is geweest van ongepast gedrag rond het programma of hiervan getuige was om zich te melden. De producent zegt dat alle informatie zal worden doorgegeven aan advocatenbureau Van Doorne, dat de klachten over het wangedrag bij het tv-programma gaat onderzoeken. De meldingen kunnen anoniem worden ingediend.

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) roept slachtoffers op bovendien aangifte te doen. "Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel. Voor mij geldt hier echt zero tolerance", zegt Uslu.