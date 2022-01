Feyenoord heeft Zweedse aanvaller Walemark definitief binnen

Feyenoord heeft zich versterkt met de Zweedse aanvaller Patrik Walemark. De 20-jarige rechtsbuiten komt over van BK Häcken en is vastgelegd tot juni 2026.

De jeugdinternational kwam vijftig keer voor Häcken uit en trof daarin twaalf keer doel.

Dat Walemark naar Feyenoord zou komen was eigenlijk al wel even duidelijk. De Zweed zat afgelopen zaterdag bij het duel met Vitesse als toeschouwer op de tribune in De Kuip.

Creatief

Trainer Arne Slot vertelde voor dat verloren duel met Vitesse al een en ander over de kwaliteiten van Walemark. "Hij is een creatieve aanvaller die linksbenig is, die hadden we nog niet in onze selectie."

Feyenoord heeft ook de Amerikaan Cole Bassett bijna binnen. De 20-jarige middenvelder komt over van Colorado Rapids. De Rotterdammers hebben hun pijlen ook gericht op Riechedly Bazoer van Vitesse, maar of het van een overgang komt lijkt zeer de vraag.