Turkse dissident Osman Kavala moet langer in de cel blijven

De Turkse politiek gevangene Osman Kavala komt voorlopig niet op vrije voeten. De rechter in Istanbul heeft besloten dat de zakenman en filantroop in de gevangenis moet blijven. In een nieuwe zitting op 21 februari wordt de situatie opnieuw bekeken, bepaalde de rechtbank. Kavala zit al ruim vier jaar in voorarrest. De zakenman wordt verdacht van financiering van de Gezi-protesten in 2013 in Istanbul en betrokkenheid bij de poging tot een staatsgreep in 2016. In de zaak over de Gezi-protesten werd hij begin 2020 vrijgesproken, maar nog voor hij de gevangenis kon verlaten werd hij opnieuw aangehouden, dit keer op verdenking van spionage rond de mislukte staatsgreep. Fictieve aanklacht Kavala spreekt alle aantijgingen tegen. Hij heeft geen vertrouwen in een eerlijk proces, verklaarde hij in oktober. "Ik ben de hoofdrolspeler in een fictieve aanklacht."

In oktober vorig jaar maakten we een uitgebreid profiel van Osman Kavala. Dat is hier te lezen.

De 64-jarige zakenman staat bekend als criticus van president Erdogan. Westerse landen en mensenrechtenorganisaties stellen dat hij vastzit om politieke redenen. Dat Kavala al ruim vier jaar zonder bewijs in voorarrest zit, laat volgens mensenrechtenorganisaties zien dat het een schijnproces is. Volgens Ankara is daar geen sprake van; de regering houdt vol dat de Turkse rechtbanken onafhankelijk zijn. Raad van Europa voert druk op Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2019 dat Kavala moet worden vrijgelaten omdat er geen bewijs is voor de aanklachten tegen hem. Zijn gevangenschap is bedoeld om hem het zwijgen op te leggen, aldus het hof. Turkije is lid van de Raad van Europa, een mensenrechtenorganisatie van 47 landen. Het land wordt daarom geacht het vonnis van het Europese mensenrechtenhof op te volgen. Turkije heeft daar tot 19 januari de tijd voor, anders dreigen maatregelen.

NOS-correspondent Mitra Nazar: "De zitting vandaag was voor Turkije de laatste kans om Kavala vrij te laten. Nu dat niet is gebeurd, is de kans groot dat de Raad van Europa tijdens de volgende bijeenkomst op 2 februari besluit dat Turkije gestraft zal moeten worden. Dat Kavala nu niet is vrijgelaten, is in feite een boodschap van de Turkse regering dat ze het lidmaatschap van de Raad van Europa niet zoveel kan schelen, en dat ze uitspraken van het Europees Hof niet erkennen."