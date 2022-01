Belgische politie zoekt man met kind, verblijven mogelijk in Nederland

De politie in België is op zoek naar een 34-jarige man en een 4-jarige jongen. De twee werden woensdag voor het laatst gezien in Sint-Niklaas, dicht bij Antwerpen.

De krant Het Laatste Nieuws sprak zondag met de moeder van de jongen. Zij verblijft in een psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Niklaas en had haar zoontje dinsdag en woensdag bezocht. De man die met haar kind verdween, is een huisvriend. Hij past regelmatig op haar kinderen. Hij zou de jongen donderdag bij zijn grootouders afzetten, maar kwam daar niet opdagen.

De moeder had daarna nog per sms contact met de man, het laatst op zaterdag. Hij zei toen dat hij met panne langs de weg stond in Hasselt, maar dat verhaal bleek niet te kloppen. Zondag stapte ze naar de politie.