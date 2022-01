Rus zweert bij Spaanse coach Alonso: 'Paar keer gedacht: pleur op, ik doe het zelf wel'

Eerst stond ze in de schaduw van Kiki Bertens, toen pakten Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor de schijnwerpers. En nu doet Arianne Hartono dat als Nederlandse verrassing bij de Australian Open. In de luwte oogst echter ook Arantxa Rus lof.

Ze maakt sinds november 2019 deel uit van de tophonderd van de wereldranglijst, schurkt al enige tijd tegen de top-60 aan en wordt gezien als een van de fitste en best bewegende speelsters op de WTA Tour.

Bij de Australian Open hoopt ze weer eens grandslamsucces te hebben. In 2008 werd Rus juniorenkampioene in Melbourne, in 2011 brak ze op Roland Garros internationaal door met een zege op Kim Clijsters en een jaar later stond ze in Parijs in de vierde ronde en in de derde ronde op Wimbledon.

Uit het slob

Daarna zakte Rus weg. Ver weg. Ze viel zelfs bijna uit de top-300. En opeens was daar Julián Alonso. "Zonder hem had ik hier niet meer gestaan", zegt de 31-jarige Rus over de Spaanse coach, die haar nu twee jaar begeleidt, uit het slob trok en uit haar vertrouwde omgeving in Nederland weghaalde.