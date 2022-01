GGD: veel verwarring over nieuwe quarantaineregels

De nieuwe quarantaineregels leiden volgens de GGD's tot veel verwarring en vragen. "Mensen willen duidelijkheid over wat het besluit van de minister van Volksgezondheid in de praktijk betekent", zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR.

In de persconferentie van vrijdag werd bekendgemaakt dat de quarantaineregels per direct zijn versoepeld. Sindsdien is quarantaine niet meer nodig voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, maar minimaal week geleden een boosterprik hebben gehad. Ook mensen die acht weken geleden of korter zijn hersteld van corona hoeven niet meer in afzondering - maar deze twee uitzonderingen gelden alleen als iemand klachtenvrij is.

Ouders met jonge kinderen

Maar bijvoorbeeld voor ouders met jonge kinderen zal de versoepeling in de praktijk vaak onhaalbaar zijn. Als een kind positief is getest, moet hij of zij in een aparte kamer in isolatie en anderhalve meter afstand houden van huisgenoten. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet het hele gezin toch in quarantaine.

Deze aanvullende informatie is te lezen op de website van Rijksoverheid, maar nog niet bij de GGD's. Die waren naar eigen zeggen overrompeld door de plotselinge wisseling van beleid. "Dat was zeer onpraktisch", zegt de woordvoerder van GGD GHOR.

In samenwerking met het RIVM wordt nu gewerkt aan de vertaalslag van de nieuwe regels naar de praktijk. Het duurt naar verwachting nog tot 21 januari voordat de nieuwe informatie verwerkt is in alle GGD-systemen en bij alle voorlichters. Tot die tijd verwijzen GGD-medewerkers bij vragen naar de website van de Rijksoverheid.

Informatie kan niet actueel zijn

Vorige week erkende minister Kuipers (Volksgezondheid) in een brief aan de Kamer dat het in de praktijk wat langer zal duren voordat de GGD's het nieuwe beleid kunnen uitvoeren. Daarom kan het zijn "dat de informatie die telefonisch aan positief geteste mensen en hun nauwe contacten worden verstrekt niet actueel is", schreef hij een paar dagen geleden.

Op de persconferentie werd ook gezegd dat de quarantaineregels voor mensen met een cruciaal beroep gaan veranderen. Die nieuwe regels zouden vanaf 21 januari gelden - over vier dagen - maar wat ze precies zijn wordt pas later bekendgemaakt.