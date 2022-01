Shorttrackploeg Winterspelen compleet: De Vries en Hoogerwerf naar Peking

De shorttrackploeg voor de Olympische Winterpelen is compleet. De KNSB heeft met Rianne de Vries en Dylan Hoogerwerf de laatste twee schaatsers voorgedragen voor de Spelen in Peking.

In december maakte bondscoach Jeroen Otter zijn eerste acht namen al bekend. Rianne de Vries was er ook al bij in Sotsji en Pyeongchang, maar kwam toen niet in actie. Dylan Hoogerwerf won onlangs het NK, de laatste krachtmeting voor de Spelen.

Georgie Dalrymple en Bram Steenaart zijn aangewezen als reserves. Zij zullen meereizen naar Peking. Die voorzorgsmaatregel is getroffen omdat de Chinese inreisregels in coronatijd het ingewikkeld maken om vervangers op het laatste moment te laten 'invliegen'.



Opvallend is dat de laatste ticket voor de mannen tussen Hoogerwerf en Daan Breeuwsma leek te gaan, maar laatstgenoemde is er dus niet eens bij als reserve.

Afgelopen weekend werd in Leeuwarden gestreden om de laatste twee olympische tickets tijdens de International Invitation Cup II.