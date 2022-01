Doden en gewonden door vermoedelijke drone-aanval in Abu Dhabi

In Abu Dhabi zijn zeker drie doden gevallen en zes mensen gewond geraakt door explosies. Vermoedelijk gaat het om een aanval met drones, zegt de politie van het grootste emiraat van de Verenigde Arabische Emiraten.

Door de explosies vlogen drie vrachtwagens met brandstof in brand. Daar vielen ook de dodelijke slachtoffers: twee uit India en iemand uit Pakistan. Ook een locatie in aanbouw nabij de internationale luchthaven van Abu Dhabi werd getroffen. Over de identiteit van de gewonden is niets bekend. Hun verwondingen zouden niet ernstig zijn. Ook de schade zou meevallen.

De Jemenitische Houthi-rebellen zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor de explosies. De woordvoerder meldt aan internationale persbureaus dat de organisatie een militaire operatie heeft uitgevoerd "diep in de Verenigde Arabische Emiraten". Meer details volgen de komende uren, stellen de rebellen.

Of de Houthi's ook echt achter de aanval zitten, is overigens onduidelijk. In 2017 claimde de groep een raket te hebben afgevuurd richting een kerncentrale, maar dat werd door de autoriteiten ontkend.

Oorlog, hongersnood en corona. In Jemen stapelt de ellende zich op ellende. NOS op 3 maakte in 2020 deze video over de situatie in het land: