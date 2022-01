Porosjenko keert terug naar Oekraïne voor 'politiek proces'

De Oekraïense oud-president en zakenman Porosjenko is vanochtend teruggekeerd naar Oekraïne om terecht te staan in een proces wegens corruptie en hoogverraad. Op de luchthaven van Kiev werd hij onthaald door duizenden aanhangers. Vermoedelijk hoort hij later vandaag van de rechtbank of hij voorlopig wordt vastgezet, of dat hij de rechtszaak in vrijheid kan afwachten.

Porosjenko (president van 2014-2019) was de afgelopen weken op reis in West-Europa. Hij verwerpt alle beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Als hij wordt veroordeeld, kan hij 15 jaar cel krijgen.

Hulp aan separatisten

Volgens het OM in Oekraïne heeft Porosjenko (eigenaar van de levensmiddelenmultinational Roshen) in zijn tijd als president het groene licht gegeven voor de aankoop van grote hoeveelheden steenkool uit de door pro-Russische separatisten gecontroleerde gebieden in het oosten van Oekraïne. Terwijl de oorlog daar in volle gang was, passeerden treinen met steenkool de frontlijn en werden grote geldbedragen daarvoor doorgesluisd naar de separatisten, aldus het OM.

Lopende het justitiële onderzoek zijn tegoeden van de oud-president bevroren.

Als bewijzen voor de schuld van Porosjenko zegt het OM te beschikken over opnames van telefoongesprekken tussen Russische functionarissen en de Oekraïense politicus Viktor Medvedtsjoek. Hij is een goede vriend van de Russische president Poetin, die ook peetvader is van een van zijn kinderen, zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. Uit die gesprekken zou blijken dat Porosjenko bij de deals was betrokken.

Aandacht afleiden

Porosjenko zegt dat het proces tegen hem in gang is gezet door zijn opvolger Zelensky. Die zou hem zo politiek willen elimineren en de aandacht afleiden van de problemen waar het land mee worstelt.

De economie draait slecht en het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van corona neemt toe. Daarnaast staat het land onder grote militaire druk van Rusland dat zinspeelt op oorlog. Aan de grens zouden zeker 100.000 Russische militairen zijn samengetrokken. Moskou ontkent dat er plannen zijn voor een invasie.

Volgens Porosjenko moet Oekraïne zich verenigen. "Zo zijn we in staat om Poetin te weerstaan", zei hij op de luchthaven.