Op weg naar EK rijdt Van der Poel iedereen op een hoop bij NK

Mathieu van der Poel heeft in Drenthe met overmacht de nationale titel op de weg veroverd, ook al had hij vooraf gezegd nog niet in topvorm te verkeren. Dat moet hem vertrouwen geven voor de EK-wegwedstrijd van woensdag in het Franse Plouay.

De 25-jarige Van der Poel - ook in 2018 al Nederlands kampioen - kwam bij het matig bezette NK solo over de meet in Wijster, na een loodzware race over 182 kilometer. Slechts een handjevol renners bereikte de finish.