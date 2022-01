Vrouw op straat in Abbenbroek doodgestoken, verdachte springt van brug

In Abbenbroek onder de rook van Rotterdam is vanochtend een vrouw doodgestoken. De vermoedelijke dader is korte tijd daarna van een brug gesprongen en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Aan de steekpartij ging een ruzie op straat vooraf. Volgens de politie kenden de twee elkaar. Hulpverleners probeerden de vrouw tevergeefs te reanimeren, meldt regionale omroep Rijnmond.

De man die van de brug sprong, kwam voor een personenauto op de A15 terecht. De weg is bij Hoogvliet voorlopig afgesloten voor politieonderzoek.