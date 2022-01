Bruut weggestuurd bij Ajax, schittert Attaibi nu aan de overkant van de weg

Nog steeds is het confronterend als Mohamed Attaibi langs De Toekomst rijdt. Daar waar hij bruut werd weggestuurd, omdat hij als jeugdspeler van Ajax te licht werd bevonden. Een keuring, noemt hij het. En het werd nog gefilmd ook. Letterlijk aan de overkant van de weg speelt Attaibi (34) vanaf deze week met het Nederlands team op het Europees kampioenschap. "Alsof het zo heeft moeten zijn." Een jongetje van twaalf was Attaibi nog maar, tot tranen geroerd na het vonnis van zijn meedogenloze jeugdtrainer Robin Pronk. De documentaire 'Daar hoorden zij engelen zingen' draaide zelfs in de bioscopen. Ineens was hij bekend, hoe vaak ze op de middelbare school wel niet hebben gevraagd of hij inderdaad dat ene jongetje was. "Ineens kwam die camera tevoorschijn. En het werd gewoon uitgezonden", weet Attaibi nog goed. "Moet je nagaan wat er nog gebeurde als er niet gefilmd werd."

Instagram Mohamed Attaibi jeugdfoto Ajax - Instagram/Mohamed Attaibi

Zoals heel veel kinderen had ook Attaibi de droom om profvoetballer te worden. Drie jaar speelde hij bij Ajax, in een lichting met de latere Oranje-internationals Jeremain Lens en Gregory van der Wiel. En ook met de toekomstige professionals Diego Biseswar, Evander Sno, Furdjel Narsingh en Donovan Slijngard. Zijn ouders, van de eerste generatie Marokkanen in Nederland, zagen mede door de taalbarrière en het ontbreken van de juiste connecties lijdzaam toe hoe hun zoon werd afgeserveerd. Pronk belde: "Ik spreek met de zus van Mohamed? Het is namelijk zo dat wij bij Ajax besloten hebben om Mohamed niet over te laten gaan naar de C2 volgend seizoen."

EK zaalvoetbal live bij de NOS Het EK zaalvoetbal wordt van woensdag 19 januari tot maandag 6 februari gehouden in Nederland. Alle wedstrijden van Oranje worden uitgezonden op TV en online, ook de kwartfinales, halve finales en de finale van het toernooi zijn live te volgen via NOS.nl, de NOS-app en op televisie.

Hij zette nog wel een paar keer voet in de Arena. Mocht er eind jaren 90 in de rust hooghouden, op een middag waarop Benni McCarthy schitterde in de spits bij Ajax. Maar hij was terug bij af, zette zijn schouders eronder bij de amateurs. Het werd AFC, om de eenvoudige reden dat het dichtbij huis was. "Ik heb het later nog even bij Almere City en AGOVV geprobeerd, maar het plezier vond ik bij Os Lusitanos in het zaalvoetbal. Toen wilde ik daarin de top halen."

Zaalvoetballer Mohamed Attaibi met zijn moeder - Instagram/Mohamed Attaibi

Louis van Gaal was de autoritaire trainer van Ajax, toen Attaibi nog vol goede moed zijn eerste stappen op het veld zette als jeugdspeler van de Amsterdammers. Nu is diezelfde Van Gaal de coach van het grote Oranje en spreekt hij gearriveerd zaalvoetbalinternational Attaibi en zijn collega's via een videoverbinding moed in voor het EK. Verrassing van de KNVB. "Hij had zelfs het ideale zaalteam samengesteld van zijn eigen selectie. Met Jasper Cillessen op doel, Jurriën Timber achterin. Dan Frenkie de Jong op het middenveld, met ook Davy Klaassen voor de loopacties. En voorin Memphis Depay." Groepsproces Dat riep vragen op. Waarom geen linkspoot? "Wij adviseerden hem Steven Berghuis. Die heeft bovendien voordat hij zijn eerste profcontract tekende al fanatiek gezaalvoetbald. En goed ook, op het een na hoogste niveau van Nederland, bij Oriënt Plaza uit Wychen. Dat wist Van Gaal niet." Hadden ze hem mooi even te pakken. Maar uiteraard werd er vooral aandachtig geluisterd, naar zijn lessen over bijvoorbeeld het groepsproces tijdens zo'n toernooi. Drie weken zijn de zaalvoetballers op elkaar aangewezen, om samen iets neer te zetten wat Nederland trots maakt. En wat de sport een impuls moeten geven, iets waar Attaibi zich in dienst van de bond al jaren voor inzet.

Zaalvoetbal Mohamed Attaibi - Instagram/Mohamed Attaibi