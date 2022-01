De uitzending van 17 januari

Schiphol-CEO Dick Benschop over de toekomst van de luchthaven

Het nieuwe kabinet gaat dit jaar een besluit nemen over de toekomst van Schiphol. Daar valt veel over te bespreken, want er is geen geldige natuurvergunning, de luchthaven moet nog met een klimaatplan komen én verschillende bouwprojecten in de omgeving kunnen niet doorgaan vanwege geluidsoverlast.

Hoe denkt Dick Benschop, de president-directeur en CEO van Schiphol, zelf dat het verder moet? Daarover spreken we hem vanavond in de studio.