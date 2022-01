UWV: 45 verschillende beroepen nodig om huizen te verduurzamen

Om huizen van het gas te halen en gebouwen te isoleren zijn 45 technische beroepen nodig, terwijl er nu al een tekort is aan vaklieden. Dat heeft het UWV in kaart gebracht, samen met de Sociaal-Economische Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en scholing Klimaatakkoord. Het tekort maakt het volgens de onderzoekers lastig om de doelen te realiseren.

De onderzoekers hebben gekeken welke vakmensen nodig zijn om de doelen voor de gebouwde omgeving uit het klimaatakkoord van 2019 te halen. Dat gaat over de transformatie van 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen.

Vooral technisch personeel is nodig, zegt Suzanne IJzerman, arbeidsmarktadviseur van het UWV en één van de onderzoekers. "Denk aan elektriciens, zonnepaneleninstallateurs en loodgieters die de warmtepompen moeten installeren."

Daarnaast zijn er volgens de onderzoekers ook beleidsmedewerkers nodig voor bijvoorbeeld de aanbestedingen, en communicatieadviseurs om het beleid uit te leggen.

46.000 vacatures

Hoe groot de tekorten aan deze beroepen precies zijn, is volgens IJzerman lastig te zeggen, maar voor de technische beroepen alleen al stonden afgelopen zomer 46.000 vacatures open. Welk deel van die vacatures gerelateerd zijn aan de klimaatdoelen is onduidelijk. "Elektriciens doen ook werk dat niet direct klimaatgerelateerd is", zegt IJzerman, "zoals bijvoorbeeld het verhelpen van storingen".

Vanwege deze tekorten kan het lastig zijn om de doelen te realiseren, zegt IJzerman. Daarom werkt het UWV met werkgevers en opleidingsinstituten aan verschillende trajecten om mensen om te scholen naar een klimaatberoep. "Dat kan wat helpen, maar het zal zeker niet alles oplossen."