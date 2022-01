App moet noodnummer 112 beter bereikbaar maken voor stotteraars

Mensen die stotteren of een andere hoor- of spraakstoornis hebben kunnen voortaan via de 112NL-app chatten met de meldkamer. Die kan live meelezen terwijl het bericht wordt getikt. De locatiegegevens worden direct meegestuurd.

De app is een initiatief van Dini en Henk Zeggelaar uit Nijmegen, samen met patiëntenvereniging HoofdHals. Dini Zeggelaar stottert en weet uit eigen ervaring hoe lastig bellen naar een noodnummer kan zijn.

Aanleiding voor de ontwikkeling van de app was een noodsituatie waarbij de hospita van Dini Zeggelaar het 's nachts plotseling erg benauwd kreeg. Zeggelaar belde de huisarts en probeerde stotterend uit te leggen wat er aan de hand was, maar er kwam niemand.

"De volgende dag ben ik naar de huisarts gegaan en vroeg: 'waarom kwam u niet?' Hij zij dat hij dacht ik aangeschoten was en dat het een geintje was", zegt ze tegen Omroep Gelderland. Met de hospita liep het goed af.

In gesprek met het ministerie van Justitie, waar de 112-meldkamers onder vallen, en met andere patiëntenverenigingen kwam de 112NL-app tot stand. Die werd afgelopen week gelanceerd.

De app is ook geschikt voor mensen die het Nederlands niet machtig zijn. De chatfunctie vertaalt 109 verschillende talen direct naar het Nederlands. "Dus kom je uit bijvoorbeeld Afghanistan, dan kun je in je eigen taal chatten", zegt Henk Zeggelaar.