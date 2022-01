Griekspoor zet opmars voort en gaat overtuigend door op Australian Open

Tallon Griekspoor heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de tweede ronde gehaald van een grandslamtoernooi. Op de Australian Open won hij overtuigend van Fabio Fognini, de nummer 32 van de wereld: 6-1, 6-4 en 6-4.

Griekspoor moest zich ruim een week geleden met een voetblessure afmelden voor de kwartfinale tegen Rafael Nadal op het ATP-toernooi in Melbourne, maar van die blessure leek hij geen last meer te hebben. Hij oogde fris, speelde geconcentreerd en zette de voormalig top 10-speler Fognini met een goedlopende service voortdurend onder druk.

In minder dan een halfuur trok de nummer 62 van de wereld de eerste set naar zich toe (6-1) en ook in de tweede set had hij het betere van het spel. Hij brak de Italiaan in de zesde game en bij 5-4 serveerde hij zich met onder andere een knappe winner en een ace naar een 2-0 voorsprong.

Griekspoor trok de goede lijn door in de derde set en Fognini raakte steeds vaker geïrriteerd. De Nederlander pakte in de negende game de service van Fognini af zonder een punt af te staan om vervolgens de wedstrijd vakkundig uit te serveren.

Voor Griekspoor, die voor het laatst verloor op 3 september, was het zijn 29ste zege op rij. In de tweede ronde neemt Griekspoor het woensdag op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die als negentiende is geplaatst.

Griekspoor blikte eerder bij de NOS vooruit op zijn duel met de Italiaan Fabio Fognini in de eerste ronde van de Australian Open in Melbourne.