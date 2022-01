Nog veel onduidelijk over situatie op Tonga, nog dagen problemen met communicatie

Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen naar de eilandengroep Tonga gestuurd om te bekijken hoe de situatie daar nu is. Tonga werd zaterdag getroffen door een tsunami als gevolg van een onderzeese vulkaanuitbarsting. Over de situatie daar is nog veel onduidelijk.

Het lijkt er volgens de Australische minister voor de Stille Oceaan vooralsnog niet op dat er veel doden zijn gevallen, maar er is volgens hem wel veel schade aan huizen rond het kustgebied. Ook vakantieresorts hebben volgens hem behoorlijke schade opgelopen. Wel lijkt de luchthaven van Tonga in relatief goede staat. Er zijn geen berichten over doden, maar wel wordt een Britse vrouw vermist.

De grootste zorg is op dit moment de aanwezigheid van as, waardoor de kwaliteit van het drinkwater sterk is aangetast. Ook de luchtkwaliteit bij de eilandengroep is na de uitbarsting fors verslechterd. "Veel mensen weten niet dat as giftig is", zegt de zaakgelastigde van Tonga in Australië.

De internationale hulp voor Tonga komt inmiddels op gang: