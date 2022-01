Nadal uitstekend begonnen aan jacht op unieke 21ste grandslamtitel

Rafael Nadal is de Australian Open begonnen met een overtuigende zege. De 35-jarige Spanjaard, dit jaar als zesde geplaatst, gunde in de openingsronde de Amerikaan Marcos Giron slechts zeven games: 6-1, 6-4, 6-2.

Nadal had nog geen twee uur nodig om zich te ontdoen van de nummer 66 van de wereld. Hij gunde zijn tegenstander slechts twee breakpoints, won 84 procent van de punten op zijn eerste service en maakte het af met een sterke opslag.

De Spanjaard kwam afgelopen jaar na Roland Garros nauwelijks nog in actie vanwege een slepende voetblessure. Nadal liep eind 2021 ook nog eens corona op, maar was net op tijd weer hersteld. Hij won ruim een week geleden het ATP-toernooi in Melbourne ter voorbereiding op de Australian Open.

Missie

Nadal is in Australië op een belangrijke missie. Hij kan namelijk geschiedenis schrijven door als eerste tennisser meer dan twintig grandslams te winnen. Op dit moment staat hij op gelijke hoogte met Novak Djokovic en Roger Federer, die niet van de partij zijn in Melbourne.

Djokovic' visum werd vorige week na een lange soap ingetrokken, Federer is nog geblesseerd. Nadal treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Duitser Yannick Hanfmann en Thanasi Kokkinakis uit Australië.