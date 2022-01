Wekdienst 17/1: Staatssecretaris Vijlbrief bezoekt Groningen • Afghaanse gezinnen eisen evacuatie in kort geding

Goedemorgen! Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw spreekt in Groningen belangengroepen in het bevingsgebied. En de rechter in Den Haag doet uitspraak in een kort geding dat door vier Afghaanse gezinnen is aangespannen tegen de Nederlandse staat. Eerst het weer. Vooral in het westen schijnt geregeld de zon, dieper landinwaarts komen vrij veel wolken voor waaruit lokaal ook wat regen kan vallen. Daar waar de zon schijnt wordt het 9 graden, elders een graad of 7. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig boven land en krachtig aan zee.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Vijlbrief, is twee dagen op bezoek in Groningen om met bewoners en belangengroepen in het bevingsgebied te praten. Afgelopen zaterdag hebben duizenden Groningers in een fakkeltocht geprotesteerd tegen de plannen om meer gas te winnen.

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in een kort geding dat door vier gezinnen is aangespannen tegen de Nederlandse staat. De 17 gezinsleden, die allemaal nog in Afghanistan zitten, eisen dat Nederland hen zo snel mogelijk evacueert.

Studenten aan mbo's, hbo's en universiteiten kunnen weer fysiek onderwijs volgen. Wel gelden er enkele beperkingen, zoals een groepsgrootte van 75 personen met uitzondering van tentamens. Ook moeten studenten altijd hun mondkapje op hebben, dus ook als ze in de collegebanken zitten.

In Griekenland geldt vanaf vandaag een vaccinatieplicht voor 60-plussers. Mensen die niet aan de regel voldoen, riskeren een maandelijkse boete van 100 euro.

De internationale sportorganisatie FIFA reikt prijzen uit voor de beste voetballers van het jaar. Genomineerden zijn onder anderen Lionel Messi en Mohamed Salah. De uitverkiezing is vanaf 19.00 te volgen op NOS.nl en via de app.

Wat heb je gemist? Een onderzoeksteam dat het verraad van Anne Frank met moderne technieken analyseerde, komt na 6 jaar met een eerder nauwelijks onderzochte theorie: volgens het team speelde een Joodse notaris uit lijfsbehoud het adres van het Achterhuis door aan de nazi's. De onderzoekers concluderen dat de vooraanstaande Amsterdamse notaris Arnold van den Bergh onderduikadressen aan de Duitsers heeft doorgegeven om veiligheid voor zijn eigen gezin te garanderen. Definitief bewijs daarvoor werd niet gevonden, maar volgens het team lijkt in ieder geval vader Otto Frank zelf de theorie serieus te hebben genomen. Gepensioneerd FBI-rechercheur Vince Pankoke noemt dit onderzoek het langste en moeilijkste waar hij ooit bij betrokken was, met een enorme berg data, zoekgeraakte archiefstukken en overleden getuigen. "Dit was geen cold case, de zaak was bevroren." Ander nieuws uit de nacht Drie schietpartijen op één dag in Amsterdam: Bij een schietpartij kwam een 16-jarige jongen om het leven door een of meerdere schoten in Amsterdam-Zuidoost

Vermogen tien rijkste mannen verdubbeld, armoede toegenomen tijdens pandemie: Uit het rapport van Oxfam blijkt ook dat vooral vrouwen en andere achtergestelde groepen hard geraakt worden.

Tienduizenden inwoners zuidoosten VS zonder stroom vanwege sneeuw: Duizenden vluchten zijn geannuleerd. In totaal kan er tot 30 centimeter sneeuw vallen.

En dan nog even dit: Zangeres Anouk stopt per direct als coach bij The Voice of Holland. Dat heeft ze in een video op Instagram laten weten. De verklaring volgt op aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. De zangeres spreekt van "een structureel probleem" bij het programma, daar wil ze geen onderdeel van zijn. "Ik wil niet werken op een plek waar een aantal mannen jarenlang misbruik hebben gemaakt van hun positie, en waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet." Bekijk hieronder de volledige verklaring van Anouk:

