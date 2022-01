Nieuwe stunt Hartono op Australian Open blijft uit, 'gedachtenmolen' zit dwars

Arianne Hartono heeft haar grandslamdebuut niet kunnen opluisteren met een zege. De 25-jarige Meppelse liet in de eerste ronde van de Australian Open in Melbourne de Amerikaanse Amanda Anisimova ontsnappen: 6-2, 4-6 en 3-6.

Hartono, die de afgelopen week drie kwalificatiewedstrijden wist te winnen, begon goed en brak de mondiale nummer 60 drie keer in de eerste set. Ze nam in de tweede set een 4-2 voorsprong en een daverende verrassing leek in de maak tegen de vijf jaar jongere Anisimova, die in 2019 de vierde ronde haalde.

Gedachtenmolen

Toen ging het echter mis bij onze landgenote. "Bij een voorsprong van 6-2 4-2 dacht ik 'oeh, het zit er toch wel in'. Ik ben ook maar een mens en toen begon de gedachtenmolen toch wel te draaien, zeg maar. En daar haalde zij voordeel uit", zei de teleurgestelde Hartono.

Hartono is nog een relatief nieuwe naam in de tenniswereld. De tennisster genoot haar opleiding in het Amerikaanse collegetennis en speelde vorig jaar september pas haar eerste WTA-toernooi.

Nederlands team

Het afgelopen jaar kroop ze geruisloos de mondiale top 200 binnen. Ze is nu de nummer drie van Nederland, maar tot een debuut in het nationale team is het nog niet gekomen.

"Elise Tamaëla, de nieuwe captain, heeft me al wel benaderd", bekent Hartono. "Ik moet daar over nadenken, maar het zit zeker in mijn achterhoofd. Waar mijn beslissing vanaf hangt? Of het uitkomt in mijn schema en of dit het goede moment is om het te doen."

Hartono heeft Indonesische ouders en is in het verleden ook door Indonesië benaderd. "Mijn oom is bondscoach bij de nationale bond en hij heeft me altijd gevraagd voor dat land uit te komen. Maar ik ben geboren en getogen in Nederland, dus wil dat land ook vertegenwoordigen", is ze stellig.

Osaka overtuigend door

Titelhoudster Naomi Osaka heeft zich zonder problemen verzekerd van een plek in de volgende ronde. De tweevoudig kampioene in Melbourne was in haar eerste partij met 6-3 6-3 te sterk voor de Colombiaanse Camila Osorio.

De 24-jarige Osaka mikt na een seizoen dat overschaduwd werd door haar mediaboycot op Roland Garros en mentale problemen weer terug te keren aan de absolute top. De Japanse is afgezakt naar plek 14 op de wereldranglijst.