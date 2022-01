Tienduizenden inwoners zuidoosten VS zonder stroom vanwege sneeuw

Het zuidoosten van de Verenigde Staten heeft momenteel te maken met overlast door sneeuw en ijs. Zeker 200.000 mensen zaten gisteren zonder stroom, inmiddels zijn dat nog tienduizenden. Duizenden vluchten zijn geannuleerd. In totaal kan er tot 30 centimeter sneeuw vallen, de meeste sneeuw wordt de komende uren verwacht.

In Virginia, Georgia en North en South Carolina is de noodtoestand uitgeroepen vanwege het weer. De US National Weather Service (NWS) waarschuwde eerder al voor stroomuitval en schade door bomen. In North Carolina is op sommige plekken al 25 centimeter sneeuw gevallen.

Zo veel inches sneeuw is er tot nu toe gevallen in het oosten van de VS: